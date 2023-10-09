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Сегодня, 07:31

Шлеменко: «Давно было пора в UFC отменить запрет выходить с флагом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) прокомментировал новость о том, что в UFC бойцам разрешили выходить с флагом своей страны.

«Честно говоря, никак к этому не отношусь. Считаю, давно было пора отменить этот запрет. Но вряд ли кто-то из других организаций и видов спорта обратит на это внимание. Все на усмотрение каждого руководителя», — приводит слова Шлеменко «РИА Новости».

Ранее Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что бойцы из России смогут выходить на бой с флагом.

Александр Шлеменко
UFC
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