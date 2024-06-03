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Сегодня, 13:35

Шлеменко: «Абдулманап Нурмагомедов — главный секрет успеха Хабиба и Махачева»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (65-15) в интервью Александру Лютикову рассказал, в чем, по его мнению, успех команды Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я считаю, что их главный успех — это Абдулманап Нурмагомедов, который, пускай если кто-то это не примет, свою жизнь положил на алтарь этих парней, — начал Шлеменко. — Сначала Хабиба Нурмагомедова, затем Ислама Махачева, еще многих ребят. Он сделал все. И так совпало, что, к сожалению, он ушел после этого. Как говорят, человек уходит, когда он вырабатывает все, что должен был сделать. Мне так кажется. Он выполнил свою миссию, воспитал непобедимых чемпионов, которыми они сейчас и являются.
Я считаю, что Абдулманап Нурмагомедов заложил главный принцип в их карьере, который работает. Они начинали тренироваться где-то в горах, в маленьком зале. У них не было каких-то супертренеров, но они верили в свою мечту, в свои силы и, пользуясь своими силами, продвигались. Ни шага влево, ни шага вправо. Ни когда они были известными, ни когда они стали известными.
Они не меняли пути развития, и им удалось не поддаться давлению. Бывает, ты начинаешь что-то выигрывать, становишься успешным, и появляются люди, которые знают больше тебя, могут подсказать, что для тебя лучше, и технично пытаются отодвинуть людей, с которыми ты стал лучше. Я за командой Хабиба этого не замечал, и мне кажется, в этом и есть стабильность. Почему? Потому что здесь сложно отодвинуть своего отца.
У них корреляция с украинскими боксерами. Вспомните Василия Ломаченко. Посмотрите, кого воспитал папа Ломаченко. Хорошо, когда твой тренер еще и является твоим отцом. Говорят, что тренер — это второй отец, а если твой тренер является еще и первым отцом, это идеально работает. И тем самым, если ты не отодвинешь тренера и не поведешься на поводу у других, ты возьмешь все сливки. Это мое мнение, я могу ошибаться. Это работает везде.
Многие говорят, что это не командный вид спорта, но, посмотрите, они везде двигаются только своей командой. Чужим людям туда попасть очень сложно. Что это дает? Это дает возможность сохранить ту индивидуальность, которая дает успех. Причем этот успех получает не один человек».

Ислам Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

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