Шлеменко поделился чувствами после подписания его ученика Пуляева в UFC

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (65-15) отметил, что с первого раунда боя между Андреем Пуляевым (9-2) и Лиамом Андерсоном (6-3) на «Претендентской серии Даны Уайта» понял, что UFC подпишет с ним контракт.

«Очень сильно за него переживал, но когда он выиграл и получил контракт с UFC... Но на самом деле я знал, с первого раунда я сразу понял, что контракт ему уже дадут, потому что он дрался красиво, он дрался зрелищно, вот это вот и нужно, вот это нужно UFC.

Дай бог, все получится, Андрей Пуляев станет чемпионом UFC. Не будем забегать вперед, но почему нет? Мы будем к этому стремиться. И многие молодые мальчишки будут брать с него пример, а он просто останется простым, нормальным русским парнем, который возьмет за руку их и точно так же проведет, как это сделал с ним Андрей Корешков», — сказал Шлеменко на своем YouTube-канале.

Пуляев одержал победу над Андерсоном единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на «Претендентской серии Даны Уайта» и заполучил контракт с лигой. Бой состоялся 27 августа в UFC Apex в Парадайсе, США.