Шлеменко: «Резников хайпился, говорил про меня всякую чушь»

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о возможном поединке против Артема Резникова.

«Неохота давать рекламу Резникову. Какой у меня принципиальный бой с ним? Козел пришел в огород и вытоптал, съел всю капусту. Он хайпился, говорил про меня всякую чушь, рассказывал за мужское. Артем говорил о своих выдумках. Получилась какая-то глупость. Я не хочу давать пример молодежи, что можно наговорить всякого и заработать денег. Хотите — приезжайте ко мне в зал, я дам вам по башке бесплатно, поедете обратно», — сказал Шлеменко Metaratings.

40-летний Шлеменко за свою профессиональную карьеру одержал 64 победы и потерпел 15 поражений. В субботу, 1 июня, он проведет поединок против Кертиса Миллендера.