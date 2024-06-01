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Сегодня, 09:40

Шлеменко: «Резников хайпился, говорил про меня всякую чушь»

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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о возможном поединке против Артема Резникова.

«Неохота давать рекламу Резникову. Какой у меня принципиальный бой с ним? Козел пришел в огород и вытоптал, съел всю капусту. Он хайпился, говорил про меня всякую чушь, рассказывал за мужское. Артем говорил о своих выдумках. Получилась какая-то глупость. Я не хочу давать пример молодежи, что можно наговорить всякого и заработать денег. Хотите — приезжайте ко мне в зал, я дам вам по башке бесплатно, поедете обратно», — сказал Шлеменко Metaratings.

40-летний Шлеменко за свою профессиональную карьеру одержал 64 победы и потерпел 15 поражений. В субботу, 1 июня, он проведет поединок против Кертиса Миллендера.

Источник: Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Кертис Миллендер
ММА
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