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Сегодня, 08:41

Шлеменко — о потенциальном бое с Гасановым: «Он сразу же полезет бороться»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (65-15) в интервью Александру Лютикову сообщил, что ему интересен чемпионский пояс в ACA.

«Пояс у них [ACA] красивый. А знаешь, Магомедрасул Гасанов... Вот, мол, я раньше его не знал. Что значит не знал? Но он дрался с [Александром] Подмаревым, как я мог его не знать? Я не знал, кто у них чемпион — он или кто-то другой. А что в этом такого? Ну не смотрел я. А если он чемпион, значит, мне интересен бой с ним. Если он не будет чемпионом к тому моменту, значит, тогда будет интересен [бой с тем], кто будет чемпионом.

Я уверен, что он сразу же полезет бороться. Я в этом уверен. Сразу могу сказать, что если наш бой состоится, то я готов разрешить ему бороться. Чтобы не было потом разговоров. А, ты сказал, значит всё, не борись", — отметил Шлеменко.

Шлеменко в прошлом бою одолел Кертиса Миллендера (22-10) единогласным решением судей. Бой состоялся 1 июня в Омске — на 10-м турнире промоушена Шлеменко SFC.

Гасанов является чемпионом ACA в среднем весе. Он провел две успешные защиты титула.

Bellator (Беллатор)
Александр Шлеменко
Магомедрасул Гасанов
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