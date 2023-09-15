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Сегодня, 19:05

Шлеменко проведет реванш с Иличем в конце 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Исполнительный директор RCC Николай Клименко сообщил, что в декабре их лига проведет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты еще не подписали, но уже финальная стадия переговоров. Там же состоится возвращение Алексея Олейника, соперника пока подбираем. Еще должен состояться бой Ивана Штыркова с Максимом Гришиным. И какие-то супербои другого масштаба, но тоже интересные», — приводит слова Клименко Sport24.

26 августа 2022 года Шлеменко проиграл Иличу на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Серб менее чем за минуту сумел отправить россиянина в нокаут.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-578224-shlemenko-provedet-revansh-s-ilichem-boy-sostoitsya-v-kontse-2023-go
Александр Шлеменко
ММА
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