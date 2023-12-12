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Сегодня, 17:05

Шлеменко рассказал, почему не смотрит телевизор

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) заявил, что телевизор закладывает мировоззренческий приоритет, а также рассказал, почему не захотел со своими детьми смотреть фильмы «Брат» и «Брат 2».

«Я вообще в последнее время не смотрю телевизор принципиально, потому что телевизор закладывает мировоззренческий приоритет, закладывает то, что хотят тебе заложить, чтобы тобой управлять, — сказал Шлеменко «СЭ». — Понятно, что мне это не так страшно, так как я это знаю, но я не смотрю [телевизор], потому что у меня реально со временем сейчас проблемы, и мне еще есть очень много что посмотреть, что изучить.

Может ли кинолента испортить человека? Конечно. Она может как испортить, так и положительно повлиять. В 90-е годы очень многие ребята проводили время в качалках. Откуда это все пошло? Фильмы про Ван Дамма, Шварценеггера, Сталлоне. Сейчас такими толпами люди не ходят в качалки, потому что другие фильмы смотрят, другие приоритеты. Кого хочешь воспитать, то и показывай. Это называется бесструктурное управление. Многие просто не понимают. У нас есть сознание и бессознание, и если ты не управляешь своим бессознанием... оно самое главное у нас. Люди заблуждаются, думают: «Ничего страшного. Че это? На меня не повлияет. Фоном идет», а потом в один прекрасный момент бац, как по щелчку, и он превратился в непонятно кого, а вроде был хорошим человеком.

Какие сериалы и фильмы порекомендовал бы к просмотру? Раньше я рекомендовал «Брат», «Брат 2?, но я захотел его посмотреть со своими детьми. Выключил. Почему? Представь, сколько там сцен курения и выпивания. Зачем мне эти сцены показывать? Я хочу, чтобы они подросли хотя бы до 15 лет. «Собачье сердце» порекомендовал бы. Но опять же, для молодых это будет непонятный фильм. Этот фильм уже для поживших людей, повидавших виды, либо занимающихся психологией.Они поймут и найдут для себя интересные вещи».

Шлеменко и Александр Илич (15-5) проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.

Александр Шлеменко
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