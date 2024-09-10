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Сегодня, 06:42

О'Мэлли: «Будет здорово потушить Двалишвили свет»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли (17-1) заявил, что после победы над первым номером рейтинга в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (17-4) все убедятся, что он хорош настолько, насколько он говорил.

«Этот бой будет не таким, как он думает, — сказал О’Мэлли в интервью UFC. — Он закончится жестоко. Он медленный. Для него все закончится не очень хорошо. Я не понимаю, откуда берется такая уверенность. Я знаю, что он победил многих парней, но он никогда не дрался с кем-то вроде меня.

Я слышал, как многие говорили, что это самый сложный бой для меня в дивизионе, но я с этим не согласен. Будет здорово выйти и потушить ему свет. Это хорошее чувство. Люди будут очень, очень удивлены, когда это произойдет.

Я не думаю, что многие захотят вызвать меня на бой. А если и захотят, то без особого энтузиазма. Как только я осуществлю задуманное в отношении Мераба, люди убедятся, что я настолько хорош, насколько я говорил».

О’Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА

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