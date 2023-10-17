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Сегодня, 15:33

Шон О'Мэлли дал прогноз на реванш Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) вновь победит действующего чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2).

«У Волкановски, черт возьми, стальные яйца. У него беспроигрышная ситуация. Он должен был драться с [Илией] Топурией в январе, и лагеря, как я понимаю, у него не было. Есть разница между хорошей формой и формой на пять раундов. Если он выйдет и устроит такой же бой, как в прошлый раз, это будет безумие. Я все-таки думаю, что Ислам победит, потому что Волк выходит на бой на коротком уведомлении. Конечно, Волк сильно отличается от Оливейры, но план на бой у Ислама не сильно поменяется», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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