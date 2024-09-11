Действующий чемпион в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли проведет защиту титула в поединке против грузинского бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 306 в ночь на 15 сентября. Турнир по ММА пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард начнется в 5.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — 7.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass по подписке. Основной кард покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.

29-летний О'Мэлли имеет профессиональный рекорд 18-1-0. На счету 33-летнего Двалишвили рекорд в ММА — 17-4-0.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта