Шон О`Мэлли

Началась трансляция главного боя UFC 306 между О'Мэлли и Двалишвили

Началась прямая трансляция главного боя за титул в легчайшей весовой категории UFC 306 между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Турнир по ММА проходит на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 306. Подключиться к видеотрансляции турнира можно с помощью телеканалов «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайта matchtv.ru. Также следить за ходом поединка можно в официальном приложении UFC Fight Pass по подписке.

29-летний американец имеет рекорд в профессиональной карьере 18-1-0. На счету 33-летнего грузинца рекорд в ММА — 17-4-0.

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