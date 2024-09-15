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Сегодня, 06:55

Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили: началась прямая трансляция боя UFC 306

Началась трансляция главного боя UFC 306 между О'Мэлли и Двалишвили
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images
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Началась прямая трансляция главного боя за титул в легчайшей весовой категории UFC 306 между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Турнир по ММА проходит на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 306. Подключиться к видеотрансляции турнира можно с помощью телеканалов «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайта matchtv.ru. Также следить за ходом поединка можно в официальном приложении UFC Fight Pass по подписке.

29-летний американец имеет рекорд в профессиональной карьере 18-1-0. На счету 33-летнего грузинца рекорд в ММА — 17-4-0.

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Мераб Двалишвили
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