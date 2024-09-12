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Сегодня, 22:30

Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили: результаты боев и статистика соперников по UFC 306

Шон О'Мэлли проведет поединок против Мераба Двалишвили на UFC 306
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images
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В ночь в 14 на 15 сентября, пройдет турнир UFC 306. Начало основного карда запланировано на 5.00 по московскому времени. В главном поединке турнира пройдет бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и грузинско-американским претендентом Мерабом Двалишвили.

На счету 29-летнего Шона -18 побед, одно поражение и один бой признан несостоявшимся. В предыдущем поединке, который прошел 9 марта 2024 года, состоялась первая защита титула против эквадорского бойца Марлона Вера. Бой завершился победой американца единогласным решением судей.

33-летний Мераб на профессиональном уровне имеет 17 побед и 3 поражения. В феврале этого года Двалишвили победил американца Генри Сехудо на турнире UFC 298 единогласным решением судей.

Бой между О'Мэлли и Двалишвили начнется ориентировочно в 7.00 по московскому времени. Результат и важные события поединка будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
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