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Шон О'Мэлли — о статусе андердога в бою со Стерлингом: «Я хочу доказать, что люди ошибаются»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что он тренирует борьбу в преддверии его чемпионского боя с Алджамейном Стерлингом (23-3).

«Алджамейн Стерлинг — лучший представитель легчайшего веса в истории UFC, — сказал О'Мэлли в интервью ESPN. — Он сейчас в самом расцвете сил. Ему 33 года, я думаю, это самый расцвет. Всем чемпионам UFC за 30. Он лучший грэпплер в дивизионе. Я — ударник. Это поединок ударника и грэпплера, так что это интересно.

Меня интригует этот вызов. Я хочу выйти на бой и доказать, что люди ошибаются. В последнем бою [против Петра Яна] все думали, что я проиграю. А когда я выиграл бой, это просто разозлило людей. Мне это понравилось. По какой-то причине мне это понравилось. Поэтому то, что я выйду на бой против Алджамейна и снова буду большим андердогом, — это странная зависимость.

Алджамейн победил Петра. К слову, я посмотрел свой бой с Петром. Я совершил ошибку. Я не ожидал, что он будет бороться или идти в ноги. Я постоянно тренирую грэпплинг — в лагере мы занимаемся грэпплингом. Но в ситуации со Стерлингом мы точно знаем, что он будет пытаться пройти в ноги, и поэтому должны выстроить план действий с учетом этого, в то время как к бою с Петром у меня был кикбоксинг-кэмп".

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.
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