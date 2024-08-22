Шон О'Мэлли обратился к Умару Нурмагомедову

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли обратился к российскому бойцу Умару Нурмагомедову, когда узнал о травме своего соперника Мераба Двалишвили за три недели до их поединка.

«Натри воском эту монобровь на всякий случай, если Мерат вылетит», — написал О'Мэлли на личной странице в социальной сети X.

О'Мэлли и Двалишвили должны провести бой 14 сентября на турнире UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

28-летний Умар Нурмагомедов выиграл каждый из своих 18 поединков в ММА. В прошлом бою, который состоялся в ночь на 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ), уроженец Дагестана победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.