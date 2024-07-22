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Сегодня, 14:10

О'Мэлли: «Алекс Перейра — чертовски страшный здоровяк. Его рука в четыре раза больше моей»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отреагировал на то, что Джейк Пол (10-1) вызвал на бой чемпиона полутяжелого веса Алекса Перейру (11-2).

«У Алекса невероятная сила в обеих руках, но он наносит удары как бы от бедра. Я познакомился с этим парнем, чертовски страшный здоровяк. Его рука, казалось, была в четыре раза больше моей. Братан, чувак просто ужасен. Но мне нравится этот вызов», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Джейк Пол
Шон О`Мэлли
0
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