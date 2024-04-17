Шон О'Мэлли — о бое Царукяна с Оливейрой: «Безумный поединок»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) прокомментировал поединок между Чарльзом Оливейрой (24-10) и Арманом Царукяном (22-3).

«Это была хорошая схватка. Он [Оливейра] почти победил удушающим, а в конце второго раунда напропускал удары локтями. Зафиксируй тот удушающий на минуту раньше... Это был безумный поединок. Кто следующий для Армана? Его первый бой с Исламом [Махачевым] был близким», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.