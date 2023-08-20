Шон О'Мэлли: «Я буду править до 2035 года! Готов надрать зад Вере в декабре»

Американский боец Шон О'Мэлли прокомментировал победу над Алджамейном Стерлингом в главном поединке турнира UFC 292.

О'Мэлли нокаутировал соперника во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Ощущение — что все правильно. Честно, я нервничал перед этим боем, как никогда прежде в моей карьере. В моих глазах Алджамейн Стерлинг — лучший бантамвейт в истории. Но, нервничая, я не потерял уверенность в себе, потому что знаю, что скрывается у меня в этой правой руке ***!

Я сказал перед боем: против меня достаточно ошибиться всего один раз. Но сейчас я даже не знаю, была ли это ошибка, я просто вот так *** хорош! Это только начало Sugar-эры, я буду править до 2035-го! Чито Вера выиграл? Выиграл скучно? Пожалуй. Я надеру ему зад в декабре в Вегасе на T-Mobile!» Вперед, детка, ***!" - сказал О'Мэлли в интервью после поединка.

На счету О'Мэлли 17 побед и 1 поражение в ММА. Стерлинг потерпел 4-е поражение при 23 победах, он защищал чемпионский пояс в четвертый раз.