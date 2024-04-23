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Сегодня, 12:40

Шон О'Мэлли: «Еще два боя, и я подерусь с Райаном Гарсией»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что в UFC готовы организовать ему поединок против бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (25-1).

«Я еще не дорос до этого боя [с Райаном Гарсией], мне предстоит стать еще большей звездой. Еще два охренительных выступления, и тогда мы будем говорить о том, что можем делать все, что захотим. Они [UFC] сказали мне: «Ты можешь провести боксерский бой, если это принесет нам много денег». Возможность есть, просто нужно, чтобы это принесло достаточно денег», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Шон О`Мэлли
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