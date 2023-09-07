Шон О'Мэлли: «Я нокаутировал Двалишвили в ту же ночь, что и Стерлинга»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что его следующим оппонентом должен стать шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе эквадорец Марлон Вера (21-8).

«Я нокаутировал Мераба 19 августа, в ту же ночь, когда я нокаутировал Алджо. Они идентичны, они держатся за руки, они один и тот же человек. Я нокаутировал их обоих 19 августа. Посмотрим, что будет дальше. Я вызывал на бой Марлона «Чито»? [Веру] еще до боя с Алджо, до боя Педро [Муньосом]», — сказал О'Мэлли в эфире шоу The MMA Hour.

«Это все глупости, чемпион... говори, что хочешь. Я следующий на очереди. Я готов, а ты?» — ответил Двалишвили в соцсети X.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.