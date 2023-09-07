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Сегодня, 10:20

Шон О'Мэлли рассказал, почему хочет подраться с Джервонта Дэвисом

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что в будущем он хочет дебютировать в боксе в бою против регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0).

«Мы оба непобежденные боксеры, — сказал О'Мэлли в эфире шоу The MMA Hour. — Это просто логично. Это то, что нужно делать, когда вы оба непобежденные боксеры: выходить на бой и смотреть, кто из вас лучший. До этого я вызывал Райана Гарсию и Джервонта Дэвиса на бой. Джервонта победил Райана, и это просто бой, который я хотел бы провести в будущем.

Я не призываю к этому в своем следующем бою. Мне нужно выйти и нокаутировать своего следующего оппонента. Ему нужно продолжать развиваться, и тогда у нас будет ситуация Конор — Флойд. Сейчас я не так велик, как Конор, а он не так велик, как Флойд. Так что я просто сажаю семена и даю им вырасти.

Я уже говорил с Хантером [Кэмпбеллом] о поединке. Он сказал: «Слушай, если бой будет достаточно крупным, то UFC захочет его провести».

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Шон О`Мэлли
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