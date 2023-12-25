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Сегодня, 09:01

Шон О'Мэлли: «Эдвардс побьет Махачева». Ислам ответил

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) написал, что действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) побьет действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Леон побьет Ислама», — написал О'Мэлли в соцсети X, на что Махачев ответил: «Умар [Нурмагомедов] побьет «Сахарка»». В ответ О'Мэлли написал: «Я побью эти сросшиеся брови Умара».

О'Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.
Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4) , но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.
Ислам Махачев
Леон Эдвардс
Шон О`Мэлли
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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