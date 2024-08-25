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Сегодня, 11:35

О'Мэлли: «Махачев — лучший боец в мире»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что лучшим бойцом в мире прямо сейчас является чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1), а не экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1).

«Лучший боец прямо сейчас? Ислам. Да, определенно, Ислам. Дана Уайт говорит, что Джонс лучший? Джонс дрался один раз за последние 4-5 лет. Джон Джонс — величайший в истории, но прямо сейчас Ислам — лучший», — сказал О'Мэлли в интервью Helen Yee Sports.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться на UFC 309 в ноябре.

Джон Джонс
Ислам Махачев
Шон О`Мэлли
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ММА
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