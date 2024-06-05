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Сегодня, 10:35

Шон О'Мэлли не согласен с Даной Уайтом: «Лучший боец UFC — это Махачев, а не Джонс»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) уверен, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) по праву занимает первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Дана Уайт отвергает Ислама Махачева как номера один в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории? Что он имеет в виду? Ислам должен быть первым номером в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории. Дана сказал, что прямо сейчас первый номер — это Джон Джонс? Нет, это Ислам», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дана Уайт
Джон Джонс
Ислам Махачев
Шон О`Мэлли
UFC
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