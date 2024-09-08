О'Мэлли: «Если Двалишвили хочет прыгать мне в ноги, то это огромная ошибка»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) уверен, что нокаутирует первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4).

«Кардио — это его главная сильная сторона. Но кардио ничего не значит, если тебя вырубили во втором раунде. Если он хочет биться со мной в стойке, то это огромная ошибка. Но и пытаться прыгать мне в ноги — это тоже огромная ошибка. Так что ему выбирать, как он хочет улететь в нокаут», — сказал О'Мэлли на UFC 306 Countdown.

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.