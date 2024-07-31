О'Мэлли: «Конор толстый и невысокий. Говорите, что хотите, но я побью его»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) вновь заявил о своей уверенности в победе над экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Я побью Конора, потому что я верю, что могу побить Конора в бою. Я думаю, что стилистически я могу побить Конора. Конор ростом 170 см. Он толстый, невысокий. Говорите, что хотите, но я побью его», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Поединок между О'Мэлли и Мерабом Двалишвили (17-4) официально не анонсирован. Тем не менее ряд источников сообщают, что бой состоится 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.