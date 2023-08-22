Шон О'Мэлли вошел в топ-10 рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) после победы над Алджамейном Стерлингом (23-4) поднялся на восьмую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории, опередив таких бойцов, как Алекс Перейра (7-1), Иржи Прохазка (29-3) и Макс Холлоуэй (24-7).

Кроме того, на первую строчку рейтинга лучших бойцов вновь поднялся экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1), который сместил с этой позиции чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2).

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.