Шон О'Мэлли встретится с Марлоном Верой в марте 2024-го на UFC 299

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) проведет первую защиту титула в бою против шестого номера рейтинга эквадорца Марлона Веры (21-8) в марте 2024-го на UFC 299. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.