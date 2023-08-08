Шон Стрикленд назвал клоунским бой Диаса и Пола

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) высмеял блогера и боксера Джейка Пола (7-1), который победил экс-бойца UFC Нейта Диаса (0-1).

«Джейк Пол: «Я собираюсь драться с полубоксером [Томми Фьюри], чтобы показать, что я умею боксировать. Черт, я проиграл. Хорошо, давайте возьмем Нейта, он старый, немного мертвый, на две весовые категории ниже меня и всю карьеру боролся».

Все остальные: «Я же говорил, что Пол хорош». Шоу клоунов продолжается», — написал Стрикленд в соцсети X.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.