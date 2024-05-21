Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:00

Шон Стриклэнд — Паулу Коста: дата и время начала боя турнира UFC 302

Шон Стрикленд проведет поединок против Пауло Косты на UFC 302 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Турнир UFC 302 пройдет на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) в ночь с 1 на 2 июня. В соглавном событии шоу американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд проведет поединок в среднем весе против бразильца Пауло Косты. Вечер ММА стартует в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск.

Американец в профессиональной карьере провел 34 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел шесть поражений.

Бразильский боец в ММА провел 17 поединков (14 побед и три поражения).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира по ММА. Трансляция UFC 302 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Шон Стрикленд
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев выбыл из топ-4 мирового рейтинга
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии
Популярное видео
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

UFC 302: время начала и где будет проходить турнир