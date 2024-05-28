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Сегодня, 06:30

Шон Стрикленд — Паулу Коста: время начала боя и где смотреть UFC 302

Шон Стрикленд и Паулу Коста подерутся на турнире UFC 302
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Паулу Коста.
Паулу Коста (слева).
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC в среднем весе из США Шон Стрикленд проведет бой с бразильцем Паулу Костой на турнире UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня. Поединок состоится в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США) на арене «Пруденшиал-центр». Начало — примерно в 06.45 мск.

Весь турнир UFC 302 покажут в прямом эфире по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец», начиная с 01.30 по московскому времени. Смотреть бесплатно видеотрансляцию вечера ММА в США можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ» с 05.00 мск.

У 33-летнего Стрикленда в ММА на профессиональном уровне — 28 побед и шесть поражений. На счету 33-летнего Косты в смешанных единоборствах — 14 побед и три поражения.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Паулу Коста
Шон Стрикленд
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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