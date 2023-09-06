Шон Стрикленд: «В Австралии нет свободы слова, а Америка иногда мне кажется самой стремной страной в мире»

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд (26-5) поделился мнением по поводу жизни в США и Австралии.

«Знаете, что забавно? Я всегда считал, что Америка — самая великая страна в мире. Но когда я приехал сюда [в Австралию], то не увидел здесь ни одного толстяка! Все счастливы, никто не пялится в смартфоны, никто не одевается странно, ни у кого не торчит наружу грудь. Съездите в Майами! Поезжайте в любое другое место в Америке! Иногда я ловлю себя на мысли, что Америка — самая стремная страна в мире», — сказал Стрикленд на пресс-конференции UFC.

Также он вступил с австралийским журналистом в диалог, в ходе которого вспомнил эпизод, когда жительницу Австралии Зои Булер арестовали за то, что та в соцсетях позволила себе усомниться в необходимости строгого карантина во время пандемии COVID-19.

— Вы, австралийцы, просто сумасшедшие. Об этом нужно поговорить поподробнее. Вы, парни, посадили в тюрьму беременную женщину из-за ее сообщения в соцсетях во время пандемии. Как вам не стыдно? Что ты на это ответишь?

— Что за женщина?

— Ты где живешь? Об этом писали во всех газетах, чувак. Вот в чем дело. Я бы хотел, чтобы в Австралии была свобода слова. Почему у вас нет свободы слова?

— У нас есть MMA, другие виды спорта, которые активно развиваются...

— У вас есть правительство, которое говорит: «Если ты скажешь что-то не то, нам придется тебя бросить в тюрьму». Как, черт возьми, ты это прокомментируешь?

— Ты, кажется, путаешь нас с кем-то.

— Нет! Я говорю про ту беременную женщину, которую вы кинули в тюрьму во время пандемии. Кто-нибудь слышал об этом? Я обожаю Австралию, ее жителей, но вы, ребята, наворотили немало дерьма, так же как и Америка. Я верю, что однажды в Австралии будет свобода слова.

Исраэль Адесанья (24-2) подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.