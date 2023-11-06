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6 ноября, 22:57

Шон Стрикленд подерется с Дрикусом дю Плесси 20 января 2024-го на UFC 297

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) проведет первую защиту титула в бою против южноафриканца Дрикуса дю Плесси (20-2) 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Дю Плесси (20-2) победил Роберта Уиттакера (24-7) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
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