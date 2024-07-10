Стрикленд обвинил Чимаева в мошенничестве: «Ты богат, но пытаешься обмануть своих фанатов»

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) прокомментировал новость о том, что продвигаемая 11-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0) криптовалюта SMASH — обман.

«Безумец, ты богат и все еще пытаетесь обмануть своих поклонников. Это было явное мошенничество по отношению к своим фанатам. Откуда я это знаю? Мне только что предложили сделать то же самое. Порядочность либо есть, либо ее нет», — написал Стрикленд в соцсети X.

SMASH — это мемкоин, созданный на базе блокчейна Solana. Согласно анализу известного ончейн-исследователя ZachXBT, до 78 процентов токенов SMASH были куплены инсайдерами и кошельками, связанными с командой разработчиков. Это вызвало опасения, что цены на токены могут быть искусственно завышены.