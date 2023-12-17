Шон Стрикленд прокомментировал стычку с Дю Плесси

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) написал в соцсетях сообщение вскоре после драки с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (20-2) на «Ти-Мобайл Арене» на UFC 296.

«Я жестко подхожу ко всем, кого знаю: Иззи дает своей собаке, Дрикус целует своего тренера, О'Мэлли на подкасте говорит, что делится своей женой с другими», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд напал на Дю Плесси во время турнира UFC 296. Претендент на титул находился позади Стрикленда и провоцировал его, после чего чемпион на него набросился с кулаками.