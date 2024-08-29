Стрикленд: «Спорить с либералом — все равно что спорить с женщиной»

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) раскритиковал либералов, сравнив споры с ними со спорами с женщинами.

«Либералы: «Вы все расисты».

Все: «Нет, мы не расисты».

Либералы: «Да, вы расисты».

Все: «Хорошо, мы расисты».

Спорить с либералом — все равно что спорить с женщиной. Проще сказать «Ты прав», чем слушать, как они говорят», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд победил Пауло Косту (14-4) раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.