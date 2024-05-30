Шон Стрикленд раскритиковал UFC: «Они поступают неправильно»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) считает, что бойцы лиги должны получать больше.

«UFC поступает неправильно по отношению к большинству бойцов ростера. Если ты посмотришь, сколько получают эти (использовано нецензурное слово), которые управляют UFC, и то, сколько они платят бойцам, то это просто (использовано нецензурное слово). UFC поступает неправильно, и, пока ты не возьмешь их на мушку, они будут продолжать делать это», — сказал Стрикленд в интервью Даниэлю Кормье (23-3).

Стрикленд и Пауло Коста (14-3) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.