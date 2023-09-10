Шон Стрикленд: «Раньше я вставал, смотрел в зеркало и ненавидел себя. Занимайтесь MMA, ребята, оно спасет вашу жизнь»

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) заявил, что смешанные единоборства помогли ему справиться с детскими травмами.

«Когда я был подростком, я ненавидел себя. Каждый день я вставал, смотрел в зеркало и ненавидел себя. Даже сейчас. Это все из-за детских травм. Этот спорт стал ?для меня спасением. Эрик Никсик, Алекс и Дэнни, все ребята из зала Xtreme Couture — это настоящее братство. Занимайтесь MMA, ребята, оно спасет вашу жизнь. Если у вас будут проблемы в жизни, приезжайте к нам, я дам вам работу», — сказал Стрикленд в интервью ESPN MMA.

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.