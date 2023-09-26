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Сегодня, 12:47

Шон Стрикленд рассказал, на что он потратил гонорар за победу над Адесаньей

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) заявил, что он купил себе прицеп и лодку для ловли лобстеров.

«Жизнь чемпиона немного другая. Я купил прицеп Harbor Freight за 500 долларов и новую лодку. Шестифутовую лодку для сезона ловли лобстеров. Причина, по которой я езжу на дерьмовом «хендай», одна — я экономный, очень экономный. Но весь мир вынуждает тебя чувствовать себя ущербным. 

Я люблю Америку больше всего на свете, но я не признаю мир, в котором мы живем. Мы создаем поколение мальчиков, которые оценивают свой статус по тому, на чем они ездят и что носят», — сказал Стрикленд в интервью Крису Кертису.

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49–46, 49–46, 49–46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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