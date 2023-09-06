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Сегодня, 11:41

Шон Стрикленд — об Адесанье: «Австралийцы не будут болеть за китайца. Иззи никому не нравится»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд (26-5) считает, что в предстоящем турнире UFC 293 австралийцы будут поддерживать его, а не чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью (24-2).

«Как мне люди в Австралии? Чувак, австралийцы не хотят победы китайца (ранее Адесанья выходил на бой по кикбоксингу с флагом Китая. — Прим. «СЭ»). Они не будут болеть за этого китайца. Иззи никому не нравится. Иззи — гребаный кринж-лорд. Иззи — отличный кикбоксер, но как мужчина он отстой. Он обычная проститутка. Он красит свои ногти лаком, хорошо одевается, носит жемчужное ожерелье просто для того, чтобы выставить себя кринж-лордом. Он, наверное, смотрит диснеевские мультики и мастурбирует на аниме. Черт, после этих разговоров мне хочется пойти и принять душ, потому что я чувствую себя грязным».

Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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