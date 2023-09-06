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Сегодня, 10:11

Шон Стрикленд ударил фаната Адесаньи в живот. Дана Уайт прокомментировал инцидент

Шон Стрикленд ударил фаната Адесаньи в живот
Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) заявил, что ему пришлось ударить фаната действующего чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи (24-2) на улице за то, что тот пожелал ему поражения в бою с Адесаньей.

«Бум, прямо в живот, — сказал Стрикленд на пресс-конференции. — Я был в Австралии всего один день, а уже успел совершить нападение. Сначала я подумал, что парень подошел сфотографироваться. Потому что каждый хочет сфотографироваться. Но если ты хочешь подойти ко мне и разевать свой гребаный рот, я тебя ударю. Апперкот в живот. Потом я ушел. Но если я увижу этого парня снова, то никаких проблем. Я поблагодарю его за то, что он не стал выдвигать обвинения».

Эпизод прокомментировал глава лиги Дана Уайт, отметив, что за Стриклендом присматривают сотрудники UFC.

«Откуда пришла эта новость, знаете? От него, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Да, он красавец. Он сказал это в шутку. Когда только пошла речь об этом [о бое Стрикленда с Адесаньей], я знал, какая будет неделя до боя. Мы подготовились к этому. Мы отправили к нему людей, которые присматривают за ним, так что он больше не будет бить людей в живот».

Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Дана Уайт
Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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