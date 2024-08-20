Стрикленд обратился к дю Плесси: «Ты не убежишь от меня, голландец»

Боец UFC Стрикленд заявил, что он вернет пояс чемпиона в среднем весе в США

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) заявил, что он вернет пояс чемпиона в среднем весе в США.

«Мы будем сражаться на свободной земле. Ты не сможешь убежать от меня, голландец. Я знаю, что ты попытаешься, но этого не произойдет. Мы возвращаем пояс в Америку, и пояс останется в Америке!» — написал Стрикленд в соцсети X.

Дрикус дю Плесси (22-2) победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.