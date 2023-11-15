Штырков о нокауте Павловича в поединке с Аспиналлом: «Такие моменты невозможно просчитать»

Российский боец Иван Штырков поделился мнением о поражении Сергея Павловича от Тома Аспиналла на турнире UFC 295.

Аспиналл нокаутировал россиянина в первом раунде.

«Он пропустил через левую руку, как я от Ерохина. У Аспиналла зашел оверхенд в черепную коробку, не четко в челюсть. Серегу чуть мотнуло, и Аспиналл его добил апперкотом. Бывают встречные удары — это тоже не ошибка. Ты бьешь, тебя бьют, кто-то попадает. Эти моменты невозможно просчитать в единоборствах. Бой продлился слишком мало, чтобы говорить об ошибках Сергея. Он просто пропустил. До этого Серега выиграл шесть боев — кто-то пропускал шесть раз подряд. Тут вопрос где-то в настрое, где-то проморгал, может быть, устал психологически, но это личные моменты, которые нужно разбирать и понимать», — приводит «РБ Спорт» слова Штыркова.

Благодаря победе над Павловичем Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе.