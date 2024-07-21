Штырков: «Если Олексейчук будет стараться перебить Шару в стойке — это будет большой ошибкой»

Российский боец RCC Иван Штырков поделился мнением о предстоящем поединке между Шарабутдином Магомедовым и Михалом Олексейчуком.

«Не могу вспомнить, как Олексейчук ведет бой. Если он будет стараться перебить Шару в стойке — это будет большой ошибкой. Только борьба может помочь переиграть его. Выходить и кикбоксировать по правилам ММА с Магомедовым — себе же дороже. Он один из лучших в этом и постоянно адаптируется под тайминг пяти минут в трех раундах. Это вопрос в навыках и контроле Олексейчука. В стойке не вижу для него вариантов», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

Бой пройдет 3 августа в рамках UFC on ABC 7 в Абу-Даби. Поединок был добавлен после того, как бой между Ником Диасом и Висенте Люке был отменен.