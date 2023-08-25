Штырков рассказал, что почему в России бойцы редко подписывают с промоушенами долгосрочные соглашения

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, почему в России бойцы так редко подписывают с промоушенами долгосрочные соглашения, как это происходит в США.

«Не сказал бы, что есть какая-то тенденция. У нас есть тот же ACA, который в настоящее время становится монополистом в российских MMA. Промоушен забирает к себе почти всех сильных профессиональных бойцов, заключает с ними договоры на большое число поединков, вплоть до шести. Так что здесь дело не в особенностях рынка, а в конкретных персоналиях. Некоторые спортсмены имеют за спиной определённый бэкграунд и медиаресурс, что позволяет им драться почаще и в разных дисциплинах. Таким образом, он может больше работать и зарабатывать, но при этом не быть никому обязанным, скованным контрактными обязательствами», — сказал он RT.

Штырков подерется с Константином Ерохиным (10-4) по правилам бокса 26 августа в турнире Hardcore Boxing в Москве.