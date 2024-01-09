Штырков считает Царукяна фаворитом в поединке с Оливейрой

Боец MMA Иван Штырков поделился мнением о поединке между экс-чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой и четвертым номером рейтинга Арманом Царукяном.

«Считаю Царукяна фаворитом. Ему по силам выиграть у Оливейры что в стойке, что в борьбе. У бразильца в стойке есть проблемы. Он не опасен для Армана в плане переводов, а в грэпплинге Царукян как минимум не хуже. Скорее лучше. В стойке быстрее и разнообразнее. Не вижу, чем Чарльз может удивить нашего бойца. И ментально Арман готов к таким противостояниям, нацелен именно на титульные бои. Будет досрочная победа. Мы видели, что Оливейру можно ронять и добивать не самыми сокрушающими ударами», — приводит слова Штыркова Metaratings.ru.

Ранее тренер Царукяна рассказал, в чем Арман превосходит бразильского бойца.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева.