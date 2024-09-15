Штырков считает, что исход поединка Умара Нурмагомедова и Двалишвили решит удача

Российский боец Иван Штырков поделился мыслями о потенциальном бое между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

«Это будет отличнейшее противостояние двух бойцов наивысшего уровня, как с точки зрения кондиций, так и технических и тактических навыков. Нереально конкурентный бой. Если брать этих двух бойцов и их максимальные кондиции в момент их столкновения, то в таком противостояние будет решать удача. Именно ее количественное и качественное проявления на стороне того или другого бойца решит исход поединка. Настолько они равны по силам», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Ранее в команде Нурмагомедова заявили, что россиянин может провести поединок против Двалишвили в начале следующего года.

В ночь на воскресенье Двалишвили одержал победу над Шоном О'Мэлли и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.