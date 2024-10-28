Штырков считает, что у Евлоева есть шансы победить Топурию в очном бою

Боец RCC Иван Штырков, выступающий в полутяжелой весовой категории, оценил шансы россиянина Мовсара Евлоева на победу над чемпионом UFC в полулегком весе Илией Топурией.

«Если Мовсар не захочет доказать, что он лучший ударник, и сделает ту работу, которую очень любит и умеет делать — завозить человека, прилипнув к нему, тогда шансы есть. Ему надо навязать свою тактику ведения боя с борьбой, клинчами и партером. Не надо отпускать Топурию на дистанцию и давать по себе бить.

Я кайфанул от того, как Илия работал с Максом Холлоуэем. Топурия просто съел соперника, несмотря на опыт, академичность и выносливость. Причем было видно, как Топурия пристрелялся в третьем раунде — и «пристрелил». Не было ощущения, что он вдруг просядет в концовке. На таком уровне и в темпе он отработал бы без проблем до конца встречи», — сказал Штырков.

Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя на турнире UFC 308. Сейчас в активе грузинского бойца 16 побед и ни одного поражения.

На счету Евлоева 18 побед и ни одного поражения. 7 декабря он должен подраться с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 310.