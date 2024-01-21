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Российский боец RCC Иван Штырков отреагировал на критику соотечественника Мовсара Евлоева за незрелищную победу над британцем Арнольдом Алленом со стороны президента UFC Даны Уайта.
«Наши бойцы немного по-другому относятся к этим боям. Для нас это более ответственные вещи в ментальном плане. Когда наши бойцы выходят, у них в голове не подвести страну, семью, людей, тренеров, а для многих американцев — это реально шоу и движуха. Не говорю, что они не волнуются и не переживают, но для них это на других уровнях. Они ничего не теряют, проиграв. Я что лучше устрою шоу и проиграю, чтобы Дана Уайт не критиковал, чем выиграю, поднимусь вверх по рейтингу, и в итоге у организации не останется вариантов не дать мне титульный бой? Сегодня бой скучный, а следующий будет нескучный. Если бы платили именно за шоу, то это был бы рестлинг, а не профессиональный спорт, где есть тактика, техника и свой подход к каждому оппоненту», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.
Евлоев победил Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто (Канада).