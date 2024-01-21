Штырков — о критике Евлоева за незрелищную победу: «Если бы платили именно за шоу, то это был бы рестлинг»

Российский боец RCC Иван Штырков отреагировал на критику соотечественника Мовсара Евлоева за незрелищную победу над британцем Арнольдом Алленом со стороны президента UFC Даны Уайта.

«Наши бойцы немного по-другому относятся к этим боям. Для нас это более ответственные вещи в ментальном плане. Когда наши бойцы выходят, у них в голове не подвести страну, семью, людей, тренеров, а для многих американцев — это реально шоу и движуха. Не говорю, что они не волнуются и не переживают, но для них это на других уровнях. Они ничего не теряют, проиграв. Я что лучше устрою шоу и проиграю, чтобы Дана Уайт не критиковал, чем выиграю, поднимусь вверх по рейтингу, и в итоге у организации не останется вариантов не дать мне титульный бой? Сегодня бой скучный, а следующий будет нескучный. Если бы платили именно за шоу, то это был бы рестлинг, а не профессиональный спорт, где есть тактика, техника и свой подход к каждому оппоненту», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Евлоев победил Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто (Канада).