Сидельников: «Магомедов мне очень импонирует, потому что всегда выходит на бой с российским флагом»

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо, российский тяжеловес Кирилл Сидельников прокомментировал информацию, что российский боец UFC Шарабутдин Магомедов не сможет драться в США из-за проблем с правым глазом.

— Конечно, титульные бои в большинстве случаев проходят в Америке, но у каждого спортсмена есть своя вершина. У любителей — это Олимпиада, а у бойцов ММА — UFC. Все хотят туда попасть. Шаре это удалось и он там на хорошем счету. Он будет продолжать выступать и станет подпольным чемпионом для арабских стран. Где ему еще драться? В России он уже всех побил. Пусть он не будет драться за титул, но будет показывать красивые и зрелищные бои.

Шара мне очень импонирует, потому что он всегда выходит с российским флагом, является патриотом России и сплачивает наш многонациональный народ. Как это может не нравится? Ему хочется пожелать удачи в UFC. Пусть и дальше продвигает наш народ и показывает, что мы все едины. Он молодец, — сказал Сидельников Vprognoze.ru.

22 июня в главном карде турнира UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Магомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Антонио Троколи.