Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:19

Сидельников: «Магомедов мне очень импонирует, потому что всегда выходит на бой с российским флагом»

Telegram Дзен

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо, российский тяжеловес Кирилл Сидельников прокомментировал информацию, что российский боец UFC Шарабутдин Магомедов не сможет драться в США из-за проблем с правым глазом.

— Конечно, титульные бои в большинстве случаев проходят в Америке, но у каждого спортсмена есть своя вершина. У любителей — это Олимпиада, а у бойцов ММА — UFC. Все хотят туда попасть. Шаре это удалось и он там на хорошем счету. Он будет продолжать выступать и станет подпольным чемпионом для арабских стран. Где ему еще драться? В России он уже всех побил. Пусть он не будет драться за титул, но будет показывать красивые и зрелищные бои.

Шара мне очень импонирует, потому что он всегда выходит с российским флагом, является патриотом России и сплачивает наш многонациональный народ. Как это может не нравится? Ему хочется пожелать удачи в UFC. Пусть и дальше продвигает наш народ и показывает, что мы все едины. Он молодец, — сказал Сидельников Vprognoze.ru.

22 июня в главном карде турнира UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Магомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Антонио Троколи.

Антонио Троколи
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бекхэм навестил неизлечимо больного Эрикссона с вином
Розовые футболки сборной Германии продают в Берлине за 350 евро
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Бобровский - чемпион! Тарасенко – двукратный! «Золотой» ассист Куликова! Что произошло в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Путин назвал реальной возможность мирного предложения РФ остановить конфликт
В Госдуме назвали Макрона беспринципным человеком
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Менеджер Царукяна заявил, что переговоров о бое против Махачева нет из-за дисквалификации

Волков и Павлович поменялись местами в новом рейтинге UFC