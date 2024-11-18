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18 ноября, 23:39

Сидельников считает, что бой Яна и Фигередо дойдет до решения судей

Руслан Минаев
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Бывший боец Bellator Кирилл Сидельников поделился мнением о бое россиянина Петра Яна и бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC Fight Night 248.

«Для Петра это будет очень тяжелый бой, который, думаю, пройдет все раунды. Все будет зависеть от того, как Петр начнет. Если же он, как обычно, включится в последних раундах, то ему этого не хватит. Ему конкретно нужно включаться с первых секунд. Петру нужно выигрывать безоговорочно в этом тяжелом поединке. Фигередо не подарок. Есть уже банальная фраза про восстание феникса, но если Петр сейчас выиграет у Фигередо, то победа закрепит Яна в своем дивизионе и откроет будущие перспективы», — цитирует Сидельникова RT.

Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао (Китай) 23 ноября.

Источник: RT
Дейвесон Фигередо
Петр Ян
UFC
ММА

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